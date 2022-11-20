Основний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного року

Мар'ян Швед повернеться на поле наступного року.

Основний футболіст
Швед знаходиться в лазареті з кінця вересня
© ФК Шахтер

Вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед переніс операцію та вже повернувся до Львова, де продовжує відновлення.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

(фото – ФК "Шахтар")

Футболіст отримав травму ще наприкінці вересня і з того часу не з'являвся на полі.

Мар'ян Швед перейшов до "Шахтаря" з бельгійського "Мехелена" 1 вересня, після чого встиг стати одним із лідерів донеччан. На рахунку 25-річного хавбека три голи та один асист у дев'яти поєдинках.


Данило Слесь, ZN.ua





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