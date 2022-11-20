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2022-11-20
Основний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного року
Мар'ян Швед повернеться на поле наступного року.
Швед знаходиться в лазареті з кінця вересня© ФК Шахтер
Вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед переніс операцію та вже повернувся до Львова, де продовжує відновлення.
Про це
(фото – ФК "Шахтар")
Футболіст отримав травму ще наприкінці вересня і з того часу не з'являвся на полі.
Мар'ян Швед перейшов до "Шахтаря" з бельгійського "Мехелена" 1 вересня, після чого встиг стати одним із лідерів донеччан. На рахунку 25-річного хавбека три голи та один асист у дев'яти поєдинках.
Данило Слесь, ZN.ua