Основний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного року

Вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед переніс операцію та вже повернувся до Львова, де продовжує відновлення.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

(фото – ФК "Шахтар")

Футболіст отримав травму ще наприкінці вересня і з того часу не з'являвся на полі.

Мар'ян Швед перейшов до "Шахтаря" з бельгійського "Мехелена" 1 вересня, після чого встиг стати одним із лідерів донеччан. На рахунку 25-річного хавбека три голи та один асист у дев'яти поєдинках.