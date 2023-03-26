Збірна України перед матчем з Англією обіграла дублюючий склад команди АПЛ

Українські футболісти провели спаринг.

Збірна України перед матчем з Англією обіграла дублюючий склад команди АПЛ
Матч пройшов у Англії
© Спорт.ua

Збірна України провела товариський матч із другою командою "Брентфорда".

Матч проходив за зачиненими дверима та без відеотрансляції та завершився з рахунком 2:0 на користь України.

Першим голом у поєдинку відзначився Олександр Сваток, для якого цей гол та поєдинок стали дебютними у складі національної збірної, а ще один результативний удар на рахунку Судакова.

"Брентфорд-2" – Україна – 0:2

Україна (стартовий склад): Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Малиновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук

За резерв "Брентфорда" зіграли два футболісти першої команди - Понтус Янсон і Джошуа Дасілва.

Це була перша гра Руслана Ротаня на посаді виконувача обов'язків головного тренера національної збірної України.

Матч збірної України проти Англії в рамках відбору на Євро-2024 заплановано на 26 березня та пройде на стадіоні "Уемблі" у Лондоні, початок – о 19:00. Команда виступить у групі C, де також зустрінеться з Італією, Мальтою та Північною Македонією.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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