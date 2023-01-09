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2023-01-09
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
Представники Федерації хокею України відвідали поєдинок за океаном, інформує
Шахрайчук відвідав матч НХЛ© Sport.ua
Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук зробив символічне вкидання шайби перед матчем НХЛ між "Вінніпегом" та "Ванкувером" (7:4).
На лід перед стартом поєдинку разом із Шахрайчуком вийшла виконавчий директор Федерації хокею України Олександра Слатвицька, а також колишні канадські хокеїсти українського походження Дейв Бабич та його брат Вейн Бабич.
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Нагадаємо, минулий хокейний сезон в Україні не було дограно через повномасштабне військове вторгнення Росії.
Данило Слесь, ZN.ua