Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ

Представники Федерації хокею України відвідали поєдинок за океаном, інформує ZN.ua.

Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
Шахрайчук відвідав матч НХЛ
© Sport.ua

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук зробив символічне вкидання шайби перед матчем НХЛ між "Вінніпегом" та "Ванкувером" (7:4).

На лід перед стартом поєдинку разом із Шахрайчуком вийшла виконавчий директор Федерації хокею України Олександра Слатвицька, а також колишні канадські хокеїсти українського походження Дейв Бабич та його брат Вейн Бабич.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від FHU.official (@fhu_official)

Нагадаємо, минулий хокейний сезон в Україні не було дограно через повномасштабне військове вторгнення Росії.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Президент UFC побився з дружиною у нічному клубіПрезидент UFC побився з дружиною у нічному клубі
Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клубФутболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб
"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛГоловний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
Визначено найкращого тренера футбольних збірних за підсумками 2022 рокуВизначено найкращого тренера футбольних збірних за підсумками 2022 року
Збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренераЗбірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера
"Марсель" погодив трансфер лідера збірної України Маліновського – ЗМІ"Марсель" погодив трансфер лідера збірної України Маліновського – ЗМІ
Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022
Збірна Франції залишила Дешама головним тренером командиЗбірна Франції залишила Дешама головним тренером команди
Канада виграла молодіжний чемпіонат світу з хокеюКанада виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні
"Челсі" оформив трансфер футболіста збірної Франції"Челсі" оформив трансфер футболіста збірної Франції
Матч НХЛ у Канаді пройде на підтримку УкраїниМатч НХЛ у Канаді пройде на підтримку України
Клуб АПЛ зробив офіційну пропозицію щодо трансферу лідера збірної УкраїниКлуб АПЛ зробив офіційну пропозицію щодо трансферу лідера збірної України
Последние новости
Подгружаем последние новости