Катар звинуватили у підкупі суперника перед матчем-відкриттям ЧС-2022

У першому поєдинку турніру Катар зустрінеться із Еквадором, інформує ZN.ua.

Катар звинуватили у підкупі суперника перед матчем-відкриттям ЧС-2022
Катар потрапив на ЧС у статусі країни-господарки турніру
© goal.com

Катар міг заплатити футболістам збірній Еквадору, щоб вони програли матч-відкриття чемпіонату світу-2022.

Про це повідомив регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха.

"Ексклюзив: Катар підкупив вісьмох еквадорських футболістів на суму 7,4 млн доларів за поразку у стартовому матчі ЧС (1:0, гол у другому таймі). П'ять інсайдерів з Катару та Еквадору підтвердили це.

Ми сподіваємось, що це брехня. Ми сподіваємось, що поширення інформації вплине на результат. Світ має протистояти корупції ФІФА", – написав Таха у Twitter.

Матч-відкриття домашнього для Катару чемпіонату світу проти Еквадору у групі A відбудеться 20 листопада. Початок – о 18:00 за Києвом. Також у цій групі виступлять збірні Сенегалу та Нідерландів.

Варто зазначити, що збірна країни, що приймає турнір, автоматично потрапляє у фінальну частину Мундіалю.


Данило Слесь, ZN.ua





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