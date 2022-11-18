Катар звинуватили у підкупі суперника перед матчем-відкриттям ЧС-2022

Катар міг заплатити футболістам збірній Еквадору, щоб вони програли матч-відкриття чемпіонату світу-2022.

Про це повідомив регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха.

"Ексклюзив: Катар підкупив вісьмох еквадорських футболістів на суму 7,4 млн доларів за поразку у стартовому матчі ЧС (1:0, гол у другому таймі). П'ять інсайдерів з Катару та Еквадору підтвердили це.

Ми сподіваємось, що це брехня. Ми сподіваємось, що поширення інформації вплине на результат. Світ має протистояти корупції ФІФА", – написав Таха у Twitter .

Матч-відкриття домашнього для Катару чемпіонату світу проти Еквадору у групі A відбудеться 20 листопада. Початок – о 18:00 за Києвом. Також у цій групі виступлять збірні Сенегалу та Нідерландів.

Варто зазначити, що збірна країни, що приймає турнір, автоматично потрапляє у фінальну частину Мундіалю.