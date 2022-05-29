"Таких больше нет": Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов

Украинский экс-футболист напомнил наставнику "Реала" его первую победу в турнире, информирует ZN.ua.

Анчелотти выиграл ЛЧ в четвертый раз в карьере
© Real Madrid

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти с победой в Лиге чемпионов.

Мадридцы в финале обыграли "Ливерпуль" со счетом 1:0.

"Поздравляю, Мистер, таких, как ты, больше нет! 19 лет назад был первый в Манчестере... C четвертым трофеем Лиги чемпионов ты написал историю!", - написал Шевченко в Instagram.

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Карло Анчелотти в качестве тренера выигрывал Лигу чемпионов по два раза с "Миланом" (2003, 2007) и "Реалом" (2014, 2022). Первый трофей итальянец завоевал, когда за "Милан" выступал Андрей Шевченко.


Данил Слесь, ZN.ua

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