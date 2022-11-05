"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені

Арена постраждала під час нападу Росії.

Стадіон в Ірпені постраждав від російських обстрілів
© Ірпінь Online

Легенда українського футболу Андрій Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону "Чемпіон" в Ірпені, зруйнованого внаслідок нападу Росії.

"Разом з UNITED24 починаємо відбудову стадіону в Ірпені. Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як полем, не звертаючи уваги на великі чорні вирви, бігають з м'ячем діти.

Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу "Мілан"! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!", – сказав Шевченко у своєму зверненні.

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Публікація від Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)


Данило Слесь, ZN.ua





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