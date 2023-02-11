Названо точну дату відновлення сезону УПЛ
Друга частина сезону стартує навесні.
Українська Прем'єр-ліга оприлюднила дати та час початку матчів 16-го туру чемпіонату.
Поєдинки заплановані на 3-6 березня, а першим матчем після поновлення сезону стане поєдинок "Кривбас" – "Колос".
3 березня (п'ятниця)
"Кривбас" – "Колос" 13:00
4 березня (субота)
"Олександрія" – "Дніпро-1" 12:00
"Динамо" – "Інгульець" 13:00
"Верес" – "Чорноморець" 14:00
5 березня (неділя)
"Ворскла" – "Зоря" 12:00
"Металіст" – "Рух" 13:00
"Металіст 1925" – "Шахтар" 14:00
6 березня (понеділок)
"Львів" – "Минай" 13:00
Нагадаємо, всі матчі в умовах воєнного часу проходять за порожніх трибун. При цьому у разі повітряної тривоги поєдинок зупиняється до завершення.
Після 15 турів у турнірній таблиці УПЛ лідирує "Дніпро-1", який випереджає "Шахтар" на три очки.