Названо точну дату відновлення сезону УПЛ

Друга частина сезону стартує навесні.

Названо точну дату відновлення сезону УПЛ
УПЛ проводиться у воєнний час
© upl.ua

Українська Прем'єр-ліга оприлюднила дати та час початку матчів 16-го туру чемпіонату.

Поєдинки заплановані на 3-6 березня, а першим матчем після поновлення сезону стане поєдинок "Кривбас" – "Колос".

3 березня (п'ятниця)

"Кривбас" – "Колос" 13:00

4 березня (субота)

"Олександрія" – "Дніпро-1" 12:00

"Динамо" – "Інгульець" 13:00

"Верес" – "Чорноморець" 14:00

5 березня (неділя)

"Ворскла" – "Зоря" 12:00

"Металіст" – "Рух" 13:00

"Металіст 1925" – "Шахтар" 14:00

6 березня (понеділок)

"Львів" – "Минай" 13:00

Нагадаємо, всі матчі в умовах воєнного часу проходять за порожніх трибун. При цьому у разі повітряної тривоги поєдинок зупиняється до завершення.

Після 15 турів у турнірній таблиці УПЛ лідирує "Дніпро-1", який випереджає "Шахтар" на три очки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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