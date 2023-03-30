Бельгійський футболіст висловив готовність грати за збірну України

Гравець готовий розглянути пропозицію.

Бельгійський футболіст висловив готовність грати за збірну України
Равіч виступає у чемпіонаті Бельгії
© Фото из открытых источников

Захисник бельгійського "Серкль Брюгге" Крістіан Равіч заявив, що він готовий розглянути можливість виступати за збірну України з футболу.

"Чи спілкувалися зі мною про можливість грати за Україну? Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий для діалогу. Почути, що вони думають з цього приводу. Можливо, про мене в Україні ще не знають. в мене всі опції на руках. Хочеться і батька порадувати, якщо буде можливість бути заграним за Україну, але спочатку потрібно все обдумати та обговорити з менеджером, як буде краще для мене", - сказав Равіч.

Зазначимо, що батько Равіча родом із Закарпаття, а сам футболіст уже встиг повиступати за збірні Бельгії U-16, U-17, U-18.

У поточному сезоні 20-річний Равіч провів 24 матчі за "Серкль Брюгге" та забив 1 гол.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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