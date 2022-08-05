Після захоплення Кирилом Шевченком ФБУ відмовилася фінансувати юнацьку збірну з боксу: батьки оголосили збір коштів

Через рейдерське захоплення Кирилом Шевченком ФБУ у юнацької збірної України з боксу немає грошей на участь у Чемпіонаті Європи, який проходитиме в Туреччині 10-21 серпня. Батьки та тренери змушені були оголосити збір коштів в інтернеті.

Про це пишуть "Українські новини" , інформує Апостроф .

"Вперше за 15 років збірна України з боксу серед юнаків та дівчат вирушає на Чемпіонат Європи власним коштом... Все через відсутність централізованого фінансування з боку ФБУ. Частині юних спортсменів вдалося заручитися підтримкою регіональних федерацій та меценатів, а решта змушена просити гроші у соціальних мережах", - йдеться у матеріалі.

"Тільки переліт до Туреччини для одного спортсмена коштує близько 17 тис. грн. Плюс витрати на проживання, харчування, парадну та боксерську форму, страховку… Тому немає поки що жодних гарантій, що на Чемпіонаті Європи ми побачимо всі перші номери збірної України", - пише видання.

Щорічно збірні України різного віку брали участь у навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах Європи та світу, а перші номери збірних їздили на турніри виключно за рахунок ФБУ, якою керував Володимир Продивус. Після самовільної зміни керівництва ФБУ витрати покладено на сім'ї спортсменів - попри обіцянки самопроголошеного "президента" ФБУ Кирила Шевченка виділити необхідне фінансування.

Ситуація у ФБУ вийшла за межі організації та починає негативно позначатися на спортивних результатах України.

"Халатність нового керівництва ФБУ може залишити Україну без медалей на Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат. А попереду Чемпіонат Європи серед жінок та Чемпіонат світу серед молоді", - йдеться у матеріалі.