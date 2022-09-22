Шевченко та "Мілан" допоможуть реконструювати стадіон в Ірпені

Колишній український футболіст відвідав розташування італійського клубу, інформує ZN.ua.

Шевченко та
"Мілан" підтримав Україну разом із Шевченком
© AC Milan

Легенда українського футболу Андрій Шевченко відвідав італійський топ-клуб "Мілан", у якому провів найкращі роки своєї ігрової кар'єри.

Шевченко взяв участь у благодійній акції "Мілан" за мир" і зустрівся з уболівальниками клубу. Українець роздав автографи та отримав футболку, присвячену перемозі "Мілана" у Лізі чемпіонів сезону-2002/03.

Український футболіст та тренер зустрівся з керівництвом італійського клубу. Під час спілкування було ухвалено рішення зробити спільний внесок у реконструкцію центрального міського стадіону в Ірпені, який постраждав під час окупації Росією.

Стадіон в Ірпені після нападу Росії виглядає так:


Данило Слесь, ZN.ua





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