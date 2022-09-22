Новостей.COM ⇒
2022-09-22
Шевченко та "Мілан" допоможуть реконструювати стадіон в Ірпені
Колишній український футболіст відвідав розташування італійського клубу, інформує
"Мілан" підтримав Україну разом із Шевченком© AC Milan
Легенда українського футболу Андрій Шевченко відвідав італійський топ-клуб "Мілан", у якому провів найкращі роки своєї ігрової кар'єри.
Шевченко взяв участь у благодійній акції "Мілан" за мир" і зустрівся з уболівальниками клубу. Українець роздав автографи та отримав футболку, присвячену перемозі "Мілана" у Лізі чемпіонів сезону-2002/03.
Український футболіст та тренер зустрівся з керівництвом італійського клубу. Під час спілкування було ухвалено рішення зробити спільний внесок у реконструкцію центрального міського стадіону в Ірпені, який постраждав під час окупації Росією.
Стадіон в Ірпені після нападу Росії виглядає так:
Данило Слесь, ZN.ua