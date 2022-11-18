ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно оголосила про заборону продажу пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі.

"Після обговорення між владою Катару та ФІФА було ухвалено рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників, інших місцях відпочинку фанатів та ліцензованих закладах, прибравши точки продажу пива з периметра стадіонів ЧС-2022 у Катарі.

Це не вплине на продаж безалкогольного пива, яке, як і раніше, буде доступне на всіх стадіонах чемпіонату світу в Катарі. Влада приймаючої країни та ФІФА й надалі піклуватиметься про те, щоб стадіони та прилеглі території забезпечували шанобливе та приємне проведення часу для всіх вболівальників", — повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року в семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Чемпіонат світу вперше пройде у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.