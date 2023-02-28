Премія ФІФА The Best: стало відомо, за кого проголосували українці

Представники України підтримали Ліонеля Мессі, котрий виграв головну нагороду, інформує ZN.ua.

Премія ФІФА The Best: стало відомо, за кого проголосували українці
Ярмоленко обрав Мессі
© УАФ

Стало відомо, за кого свої голоси віддали представники України у головних номінаціях The Best FIFA Football Awards.

Найкращим гравцем 2022 року став Ліонель Мессі, найкращим тренером – Ліонель Скалоні, а найкращим воротарем – Еміліано Мартінес.

Від України голосували капітан збірної Андрій Ярмоленко, головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань та журналіст Валерій Новобранець.

Найкращий футболіст 2022 року

Андрій Ярмоленко: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Карім Бензема.

Руслан Ротань: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Карім Бензема.

Валерій Новобранець: 1. Ліонель Мессі; 2. Кіліан Мбаппе; 3. Ерлінг Холанд.

Найкращий тренер 2022 року

Андрій Ярмоленко: 1. Ліонель Скалоні; 2. Карло Анчелотті; 3. Хосеп Гвардіола.

Руслан Ротань: 1. Карло Анчелотті; 2. Хосеп Гвардіола; 3. Ліонель Скалоні.

Валерій Новобранець: 1. Ліонель Скалоні; 2. Хосеп Гвардіола; 3. Карло Анчелотті.

Найкращий воротар 2022 року

Андрій Ярмоленко: 1. Аліссон; 2. Едерсон; 3. Тібо Куртуа.

Руслан Ротань: 1. Тібо Куртуа; 2. Едерсон; 3. Аліссон.

Валерій Новобранець: 1. Аліссон; 2. Еміліано Мартінес; 3. Тібо Куртуа.

Також у голосуванні взяв участь колишній наставник збірної України Олександр Петраков, який нині очолює Вірменію.

Фахівець обрав серед гравців Кіліана Мбаппе, найкращим тренером назвав Карло Анчелотті, а найкращим воротарем – Едерсона.


Данило Слесь, ZN.ua





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