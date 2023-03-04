Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав партнерів із національної команди з перемогою на чемпіонаті світу-2022 у Катарі золотими IPhone 14.

Про це повідомляє Ole.

Компанія Idesign Gold виготовила спеціальне замовлення для футболіста ПСЖ. На кожному смартфоні розміщені прізвище та ігровий номер гравця, а також логотип збірної та напис "Чемпіони Кубка світу 2022".

Зазначається, що аналогічні смартфони було зроблено і для тренерського штабу збірної Аргентини. Кожен такий IPhone коштував близько 3000 євро.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виступив на своєму п'ятому Мундіалі у кар'єрі і вперше став чемпіоном, а також був визнаний найкращим гравцем турніру. Аргентинці у фіналі обіграли Францію (3:3, 4:2 – у серії пенальті).