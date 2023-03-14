Найтриваліший в історії: ФІФА визначилася з форматом ЧС-2026

На турнірі зіграють 48 команд.

Найтриваліший в історії: ФІФА визначилася з форматом ЧС-2026
ЧС-2026 пройде у трьох країнах

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначилася з деталями зміни формату чемпіонату світу 2026 року, повідомляє The Athletic.

У фінальній частині турніру вперше зіграють 48 збірних – з ЧС-1998 на цій стадії грали 32 команди.

При цьому планувалося, що збірні буде поділено на 16 груп по три команди, проте після ЧС-2022 від цієї ідеї було вирішено відмовитися через можливу втрату інтриги у заключному турі.

У підсумку ФІФА вирішила створити 12 груп по чотири команди. У плей-офф виходитимуть збірні, які посіли перші два місця, а також вісім найкращих учасників, які займуть треті місця.

Усього за 39 днів турніру відбудуться 104 матчі. Це буде найтриваліший чемпіонат світу в історії. Нагадаємо, Мундіаль 2026 року пройде у США, Канаді та Мексиці.


Данило Слесь, ZN.ua





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