Найтриваліший в історії: ФІФА визначилася з форматом ЧС-2026

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначилася з деталями зміни формату чемпіонату світу 2026 року, повідомляє The Athletic.

У фінальній частині турніру вперше зіграють 48 збірних – з ЧС-1998 на цій стадії грали 32 команди.

При цьому планувалося, що збірні буде поділено на 16 груп по три команди, проте після ЧС-2022 від цієї ідеї було вирішено відмовитися через можливу втрату інтриги у заключному турі.

У підсумку ФІФА вирішила створити 12 груп по чотири команди. У плей-офф виходитимуть збірні, які посіли перші два місця, а також вісім найкращих учасників, які займуть треті місця.