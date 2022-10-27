В окупованому Луганську планують знести стадіон "Зорі"

Арена клубу УПЛ може бути знесена.

В окупованому Луганську планують знести стадіон
Стадіон розташований у центрі Луганська
© ФК Зоря

В окупованому Луганську планують знести стадіон "Зорі", про це повідомив перший заступник міністра культури, спорту та молоді так званої "ЛНР".

"Зараз місто Москва зайнялося відновленням стадіону "Авангард" у центрі Луганська, що на вулиці Оборонна. Готується проект, і найближчим часом, швидше за все після Нового року, почнеться його відновлення.

Швидше за все, там буде не ремонт, а повністю зводитиметься нова будівля. Повністю весь "Авангард" зноситиметься: і трибуни, і будівлі, буде повністю будуватися новий стадіон. Проект буде масштабним", - сказав Корнієнко.

Стадіон "Авангард" збудований у 1951 році. До окупації Луганська навесні 2014 року там проводила домашні матчі "Зоря". Також на арені зіграли поєдинок за Суперкубок України-2012.

"Зоря" є триразовим бронзовим призером чемпіонатів України та дворазовим фіналістом Кубка країни.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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