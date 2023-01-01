Клуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні

Клуб української Прем'єр-ліги "Кривбас" Кривий Ріг анонсував будівництво нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні "Гірник".

Фото проектів нових об'єктів опублікував офіційний Telegram-канал клубу.

База складатиметься з трьох поверхів. Там зможуть жити основна та молодіжна команди, а також функціонуватимуть великий медичний центр та SPA-центр.

Крім того, на стадіоні "Гірник" з'явиться нова трибуна у клубних кольорах.