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2023-01-01
Клуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні
Криворізький клуб планує оновити інфраструктуру.
Клуб української Прем'єр-ліги "Кривбас" Кривий Ріг анонсував будівництво нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні "Гірник".
Фото проектів нових об'єктів
База складатиметься з трьох поверхів. Там зможуть жити основна та молодіжна команди, а також функціонуватимуть великий медичний центр та SPA-центр.
Крім того, на стадіоні "Гірник" з'явиться нова трибуна у клубних кольорах.
Дата початку будівництва не уточнюється. У клубі зазначили, що плани буде реалізовано після закінчення війни. Реконструкцію трибуни було "заморожено" після початку повномасштабного військового вторгнення РФ.
Данило Слесь, ZN.ua