Клуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні

Криворізький клуб планує оновити інфраструктуру.

Клуб УПЛ
"Кривбас" розпочне оновлення інфраструктури після війни
© ФК "Кривбас"

Клуб української Прем'єр-ліги "Кривбас" Кривий Ріг анонсував будівництво нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні "Гірник".

Фото проектів нових об'єктів опублікував офіційний Telegram-канал клубу.

База складатиметься з трьох поверхів. Там зможуть жити основна та молодіжна команди, а також функціонуватимуть великий медичний центр та SPA-центр.

Крім того, на стадіоні "Гірник" з'явиться нова трибуна у клубних кольорах.

Дата початку будівництва не уточнюється. У клубі зазначили, що плани буде реалізовано після закінчення війни. Реконструкцію трибуни було "заморожено" після початку повномасштабного військового вторгнення РФ.


Данило Слесь, ZN.ua





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