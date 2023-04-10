Турецький топ-клуб зробить "Газпром" титульним спонсором та перейменує стадіон – ЗМІ

"Бешикташ" вирішив розпочати співпрацю з одним із головних спонсорів війни в Україні.

Один із провідних турецьких футбольних клубів "Бешикташ" готується зробити російську енергетичну компанію "Газпром" своїм титульним спонсором, інформує ZN.ua.

Турецький топ-клуб зробить
"Бешикташ" готовий співпрацювати з "Газпромом"
© twitter.com/besiktas

Про це повідомляє портал Sozcu.

За інформацією джерела, наступного тижня віцепрезидент "Бешикташа" Шерхан Четінсая вирушить до Росії, де сторони підпишуть п'ятирічний спонсорський контракт. По ньому клуб отримає 60 мільйонів євро, а "Газпром" перші три роки угоди матиме права на назву стадіону "Бешикташа".

Крім того, російська компанія допоможе "Бешикташу" оформити трансфер одного із футболістів московського "Локомотива".

Наприкінці сезону у "Бешикташа" спливає спонсорська угода з Vodafone, за якою стадіон стамбульського клубу називається Vodafone Stadium.

Варто зазначити, що раніше "Газпром" був титульним спонсором німецького "Шальке" та партнером УЄФА, але втратив ці контракти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузиСвітоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи
Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБАУкраїнський баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА
Усик назвав орієнтовну дату бою з ДюбуаУсик назвав орієнтовну дату бою з Дюбуа
Компанія на 21 мільярд доларів: промоушен UFC здійснив злиття з лігою реслінгу WWEКомпанія на 21 мільярд доларів: промоушен UFC здійснив злиття з лігою реслінгу WWE
"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян
Блок рекламы


Похожие новости
Турецький футбольний клуб знявся з чемпіонату через землетрусТурецький футбольний клуб знявся з чемпіонату через землетрус
Клуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоніКлуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні
Стадіон та вертикальний цвинтар: стали відомі деталі похорону легенди футболу ПелеСтадіон та вертикальний цвинтар: стали відомі деталі похорону легенди футболу Пеле
У топ-клубі АПЛ підтвердили бажання підписати зірку "Шахтаря" та збірної УкраїниУ топ-клубі АПЛ підтвердили бажання підписати зірку "Шахтаря" та збірної України
Український боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у ЛондоніУкраїнський боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у Лондоні
Таліби допомагали будувати стадіони для ЧС-2022 у Катарі – ЗМІТаліби допомагали будувати стадіони для ЧС-2022 у Катарі – ЗМІ
ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у КатаріФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі
"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені
Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛСкаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ
В окупованому Луганську планують знести стадіон "Зорі"В окупованому Луганську планують знести стадіон "Зорі"
Последние новости
Подгружаем последние новости