Турецький топ-клуб зробить "Газпром" титульним спонсором та перейменує стадіон – ЗМІ
"Бешикташ" вирішив розпочати співпрацю з одним із головних спонсорів війни в Україні.
Один із провідних турецьких футбольних клубів "Бешикташ" готується зробити російську енергетичну компанію "Газпром" своїм титульним спонсором, інформує
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За інформацією джерела, наступного тижня віцепрезидент "Бешикташа" Шерхан Четінсая вирушить до Росії, де сторони підпишуть п'ятирічний спонсорський контракт. По ньому клуб отримає 60 мільйонів євро, а "Газпром" перші три роки угоди матиме права на назву стадіону "Бешикташа".
Крім того, російська компанія допоможе "Бешикташу" оформити трансфер одного із футболістів московського "Локомотива".
Наприкінці сезону у "Бешикташа" спливає спонсорська угода з Vodafone, за якою стадіон стамбульського клубу називається Vodafone Stadium.
Варто зазначити, що раніше "Газпром" був титульним спонсором німецького "Шальке" та партнером УЄФА, але втратив ці контракти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.