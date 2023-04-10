Турецький топ-клуб зробить "Газпром" титульним спонсором та перейменує стадіон – ЗМІ

"Бешикташ" вирішив розпочати співпрацю з одним із головних спонсорів війни в Україні.

Один із провідних турецьких футбольних клубів "Бешикташ" готується зробити російську енергетичну компанію "Газпром" своїм титульним спонсором, інформує ZN.ua .

"Бешикташ" готовий співпрацювати з " Газпромом © twitter.com/besiktas

Про це повідомляє портал Sozcu .

За інформацією джерела, наступного тижня віцепрезидент "Бешикташа" Шерхан Четінсая вирушить до Росії, де сторони підпишуть п'ятирічний спонсорський контракт. По ньому клуб отримає 60 мільйонів євро, а "Газпром" перші три роки угоди матиме права на назву стадіону "Бешикташа".

Крім того, російська компанія допоможе "Бешикташу" оформити трансфер одного із футболістів московського "Локомотива".

Наприкінці сезону у "Бешикташа" спливає спонсорська угода з Vodafone, за якою стадіон стамбульського клубу називається Vodafone Stadium.

Варто зазначити, що раніше "Газпром" був титульним спонсором німецького "Шальке" та партнером УЄФА, але втратив ці контракти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.