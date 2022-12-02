Український боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у Лондоні

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) та Іван Менді (47-5-1, 22 КО) провели битву поглядів.

Боксери вперше зустрілися віч-на-віч перед важливим чемпіонським поєдинком.

Поєдинок пройде за титули чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі. Обидва боксери на церемонію прибули зі своїми чемпіонськими поясами.

Бій відбудеться в суботу, 3 грудня, на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО).

Нагадаємо, Денис Берінчик минулого разу боксував у грудні 2021 року в Броварах і одноголосним рішенням суддів розібрався з Ісою Чанієвим із РФ .

Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челлю.