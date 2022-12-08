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2022-12-08
У топ-клубі АПЛ підтвердили бажання підписати зірку "Шахтаря" та збірної України
Михайло Мудрик може перейти до "Арсеналу".
Мудрик може покинути "Шахтар" узимку© ФК Шахтер
Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета підтвердив, що клуб зацікавлений у підписанні лідера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.
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Конкурентами "Арсенала" у боротьбі за Мудрика можуть скласти інші топ-клуби Європи, серед яких "Манчестер Сіті", ПСЖ та мадридський "Реал".
Нагадаємо, що контракт 21-річного Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 18 матчів, 10 голів та 8 асистів у всіх турнірах.
Данило Слесь, ZN.ua