У топ-клубі АПЛ підтвердили бажання підписати зірку "Шахтаря" та збірної України

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета підтвердив, що клуб зацікавлений у підписанні лідера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Як повідомив football.london, Артета відповів на запитання вболівальника про можливий перехід українського футболіста фразою "Ми намагаємося".

Конкурентами "Арсенала" у боротьбі за Мудрика можуть скласти інші топ-клуби Європи, серед яких "Манчестер Сіті", ПСЖ та мадридський "Реал".

Нагадаємо, що контракт 21-річного Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 18 матчів, 10 голів та 8 асистів у всіх турнірах.