Турецький футбольний клуб знявся з чемпіонату через землетрус

"Хатайспор" знявся з чемпіонату Туреччини після землетрусів у країні, про це заявив президент Турецької спілки клубів Алі Коч.

Зазначимо, що кілька футболістів та співробітників клубу перебували під завалами після землетрусів: футболістів Бурак Оксюз, Бертуг Йилдирим та Керім Аліджі та членів тренерського штабу Екрем Екшіоглу та Осман Атеш врятовано. "Хатайспор" посідає 14-е місце у чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, найпотужніші поштовхи на турецькій території було зафіксовано вранці понеділка у південно-східних районах країни, що межують із Сирією. Упродовж дня Геологічна служба США зафіксувала ще кілька землетрусів меншої сили. Зокрема, про це повідомлялося в обід 6 лютого.

Встановлена на даний момент кількість загиблих внаслідок землетрусів 6 лютого на території Туреччини та Сирії складає щонайменше 22 765 осіб, постраждали близько 24,4 мільйона. Під завалами у Туреччині можуть перебувати п'ять громадян України.