Найкращий бомбардир УПЛ знову зацікавив турецький клуб – ЗМІ
Футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.
"Трабзонспор" зберігає інтерес до форварда "Дніпра-1" Артема Довбика, повідомляє
За даними джерела, після поразки від "Сівасспору" (1:4) головний тренер "Трабзонспору" Ненад Б'єліца провів екстрену зустріч із керівництвом клубу та представив своїх кандидатів для посилення складу, головним з яких є українець Довбик.
Зазначимо, що "Трабзон" раніше цікавився Довбиком. Клуб пропонував 10 мільйонів євро та 20% з подальшого перепродажу гравця, проте дніпряни відмовили.
Контракт 25-річного українського форварда діє до 31 грудня цього року.
У поточному сезоні Довбик зіграв у складі "Дніпра-1" 29 матчів, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач. Довбик є лідером бомбардирських перегонів УПЛ (18 голів).