Найкращий бомбардир УПЛ знову зацікавив турецький клуб – ЗМІ

Футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.

"Трабзонспор" зберігає інтерес до форварда "Дніпра-1" Артема Довбика, повідомляє Karadeniz Gazetesi, інформує ZN.ua.

Найкращий бомбардир УПЛ знову зацікавив турецький клуб – ЗМІ
Довбик виступає за "Дніпро-1"
© СК "Дніпро-1"

За даними джерела, після поразки від "Сівасспору" (1:4) головний тренер "Трабзонспору" Ненад Б'єліца провів екстрену зустріч із керівництвом клубу та представив своїх кандидатів для посилення складу, головним з яких є українець Довбик.

Зазначимо, що "Трабзон" раніше цікавився Довбиком. Клуб пропонував 10 мільйонів євро та 20% з подальшого перепродажу гравця, проте дніпряни відмовили.

Контракт 25-річного українського форварда діє до 31 грудня цього року.

У поточному сезоні Довбик зіграв у складі "Дніпра-1" 29 матчів, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач. Довбик є лідером бомбардирських перегонів УПЛ (18 голів).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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