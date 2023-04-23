Найкращий бомбардир УПЛ знову зацікавив турецький клуб – ЗМІ

Футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.

"Трабзонспор" зберігає інтерес до форварда "Дніпра-1" Артема Довбика, повідомляє Karadeniz Gazetesi , інформує ZN.ua .

Довбик виступає за "Дніпро-1" © СК "Дніпро-1"

За даними джерела, після поразки від "Сівасспору" (1:4) головний тренер "Трабзонспору" Ненад Б'єліца провів екстрену зустріч із керівництвом клубу та представив своїх кандидатів для посилення складу, головним з яких є українець Довбик.

Зазначимо, що "Трабзон" раніше цікавився Довбиком. Клуб пропонував 10 мільйонів євро та 20% з подальшого перепродажу гравця, проте дніпряни відмовили.

Контракт 25-річного українського форварда діє до 31 грудня цього року.

У поточному сезоні Довбик зіграв у складі "Дніпра-1" 29 матчів, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач. Довбик є лідером бомбардирських перегонів УПЛ (18 голів).