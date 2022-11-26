Таліби допомагали будувати стадіони для ЧС-2022 у Катарі – ЗМІ

Турнір вже стартував.

Таліби допомагали будувати стадіони для ЧС-2022 у Катарі – ЗМІ
Таліби отримали гроші від Катару
© Twitter / @JulianRoepcke

Ісламістський рух "Талібан" надав техніку для будівництва стадіонів ЧС-2022 у Катарі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, більшість вищого керівництва "Талібану" проживала в столиці Катару протягом останнього десятиліття, доки тривали мирні переговори з ООН і США.

Талібанські чиновники отримували значну фінансову допомогу від Катару та інвестували ці гроші у важку будівельну техніку, яку потім використали під час будівництва стадіонів для ЧС-2022.

"Таліби вклали величезні кошти у будівництво чемпіонату світу, цей турнір став для них золотою качкою. Їм заплатили мільйони", - повідомляє джерело, близьке до фігурантів справи.

Нагадаємо, 31 серпня 2021 року США заявили про повне виведення своїх військ з Афганістану. Внаслідок виходу американських військових влада в країні захопив ісламістський рух "Талібан".

Американський президент Джо Байден офіційно заявив про виключення Афганістану зі списку основних союзників США поза НАТО.

Чемпіонат світу з футболу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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