Ще один наставник збірної залишив команду після ЧС-2022

Ще одна відставка коуча.

Ще один наставник збірної залишив команду після ЧС-2022
Португалія залишилася без наставника
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Португальська футбольна федерація оголосила про припинення співпраці з головним тренером Фернанду Сантуш.

68-річний португалець тренував португальську збірну з вересня 2014 року.

Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй 2018/2019. Сантуш - тренер, у якого найбільше матчів та перемог зі збірною Португалії.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 у Катарі збірна Португалії сенсаційно вилетіла у чвертьфіналі турніру, програвши команді Марокко (0:1).

Зазначимо, що у всіх матчах плей-офф зірковий Кріштіану Роналду залишався на лаві запасних, виходячи на заміну наприкінці матчів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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