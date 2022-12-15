Мессі відзначився низкою історичних досягнень у матчі ЧС-2022 проти Хорватії

Аргентинський нападник продовжує ставити рекорди.

Мессі відзначився низкою історичних досягнень у матчі ЧС-2022 проти Хорватії
Мессі ще не вигравав чемпіонат світу
© Selecci?n Argentina

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився низкою історичних рекордів у матчі проти Хорватії (3:0) у півфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Нападник реалізував пенальті у першому таймі, а після перерви асистував Хуліану Альваресу.

Мессі забив свій 11-й гол на чемпіонатах світу і став найкращим бомбардиром турніру в історії Аргентини, випередивши Габріеля Батістуту (10 голів). Також Лео став найкращим бомбардиром ЧС серед діючих гравців. Перед Мундіалем у Катарі цей рекорд належав німцю Томасу Мюллеру (10 голів).

Аргентинець у свої 35 років став найвіковішим футболістом, який забив щонайменше п'ять голів на одному чемпіонаті світу. Мессі провів 13-й матч із результативною дією (гол чи пас) на Мундіалях і зрівнявся за цим показником із рекордом Кріштіану Роналду.

Гра з Хорватією стала для Мессі 25-ю на чемпіонатах світу. За цим показником нападник обійшов Мірослава Клозе та повторив рекорд Лотара Маттеуса. У фіналі Мессі матиме можливість встановити нові рекорди турніру.


Данило Слесь, ZN.ua





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