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2023-01-08
Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022
Алехандро Гомес став чемпіоном світу зі збірною Аргентини, інформує
Гомес виграв ЧС із Аргентиною© Globo
Півзахисник іспанської "Севільї" та збірної Аргентини Алехандро Гомес зробив собі три татуювання на честь перемоги на чемпіонаті світу-2022 з футболу в Катарі.
Фото гравець
На одному з татуювань Гомеса зображено футболку національної команди з 17-м номером та його прізвищем, на другому – Кубок світу та дату переможного фіналу, а на третьому – сейв воротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса на 123-й хвилині фінального поєдинку з Францією.
Нагадаємо, ігровий час фіналу завершився з рахунком 3:3, а у серії пенальті аргентинці перемогли з рахунком 4:2. Це третій Кубок світу з історії аргентинської збірної.
Данило Слесь, ZN.ua