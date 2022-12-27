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2022-12-27
Лідер "Динамо" може замінити у ПСВ зірку ЧС-2022 - ЗМІ
Талановитий нідерландець покинув клуб.
Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков може перейти до нідерландського ПСВ, повідомляє
За інформацією джерела, ПСВ має двох кандидатів на заміну Коді Гакпо, який перейшов до "Ліверпуля" - це Віктор Циганков і Єспер Карлссон з АЗ.
Зазначається, що у обох футболістів висока трансферна вартість, тому з переходами можуть виникнути певні труднощі.
Нагадаємо, що контракт Циганкова закінчується влітку 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.
Цього сезону 25-річний Віктор забив 9 голів і віддав 6 результативних передач у 26 матчах за "Динамо".
Олексій Леонічев, ZN.ua