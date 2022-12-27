Лідер "Динамо" може замінити у ПСВ зірку ЧС-2022 - ЗМІ

Талановитий нідерландець покинув клуб.

Лідер
Циганков не хоче залишатися в "Динамо"
© ФК Динамо

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков може перейти до нідерландського ПСВ, повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, ПСВ має двох кандидатів на заміну Коді Гакпо, який перейшов до "Ліверпуля" - це Віктор Циганков і Єспер Карлссон з АЗ.

Зазначається, що у обох футболістів висока трансферна вартість, тому з переходами можуть виникнути певні труднощі.

Нагадаємо, що контракт Циганкова закінчується влітку 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.

Цього сезону 25-річний Віктор забив 9 голів і віддав 6 результативних передач у 26 матчах за "Динамо".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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