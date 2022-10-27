Колишній футболіст збірної України зіграв матч в окупованому Криму

Гравець провів поєдинок за ветеранів.

Колишній футболіст збірної України зіграв матч в окупованому Криму
Гравець був легендою "Таврії"
© Фото из открытых источников

Колишній форвард збірної України Олександр Гайдаш зіграв матч у окупованому Криму.

55-річний уродженець Маріуполя взяв участь у матчі між ветеранами "Таврії" та "Маріуполя".

Гра відбулася у смт Аграрне, розташованому на окупованому РФ півострові.

Зазначимо, що команди одягнули футболки з літерами "Z" та "V", які стали символами повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Гайдаш був найкращим бомбардиром "Таврії" (85 голів) і провів два матчі за збірну України.

Після анексії Криму до РФ прийняв російське громадянство, а 2014 року став генеральним директором сімферопольського ТСК.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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