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2022-06-13
Шевченко принял участие в большом благотворительном матче для Украины в Англии
Команда украинца сумела одержать победу.
Шевченко в первом тайме даже имел две неплохие возможности отличиться, но ему немного не повезло
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко принял участие в большом лондонском благотворительном поединке Soccer Aid 2022.
В поединке встречались сборная мира (Усейн Болт, Петр Чех, Кафу, Роберто Карлос и Андрей Шевченко) против команды Англии Дэвид Джеймс, Гарри Невилл, Джо Коул, Джейми Каррагер и другие легенды).
Матч завершился ничьей 2:2, а в серии пенальти больше повезло сборной мира (4:1).
Отметим, что встреча проходила под эгидой Unicef, а в перерыве состоялось выступление британского певца Робби Уильямса.
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
Алексей Леоничев, ZN.ua