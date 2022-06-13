Шевченко принял участие в большом благотворительном матче для Украины в Англии

Команда украинца сумела одержать победу.

Шевченко принял участие в большом благотворительном матче для Украины в Англии
Шевченко в первом тайме даже имел две неплохие возможности отличиться, но ему немного не повезло
© УАФ

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко принял участие в большом лондонском благотворительном поединке Soccer Aid 2022.

В поединке встречались сборная мира (Усейн Болт, Петр Чех, Кафу, Роберто Карлос и Андрей Шевченко) против команды Англии Дэвид Джеймс, Гарри Невилл, Джо Коул, Джейми Каррагер и другие легенды).

Матч завершился ничьей 2:2, а в серии пенальти больше повезло сборной мира (4:1).

Отметим, что встреча проходила под эгидой Unicef, а в перерыве состоялось выступление британского певца Робби Уильямса.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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