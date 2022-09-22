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2022-09-22
Шевченко розірвав контракт із "Дженоа" через дев'ять місяців після звільнення
Фахівець продовжував перебувати у штаті клубу.
Український тренер Андрій Шевченко офіційно розірвав контракт з італійським "Дженоа".
Про це
Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2022 року, а вже у січні 2022-го був відправлений у відставку.
При цьому у ЗМІ повідомлялося, що клуб мав виплатити тренерському штабу українця 20 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту. Ймовірно, через це сторони не розривали договір.
Під керівництвом українця команда провела 11 матчів, у яких зазнала сімох поразок за однієї перемоги та трьох нічиїх. Генуезці в результаті вилетіли до Серії Б.
Наразі Андрій Шевченко зробив паузу у кар'єрі тренера та займається благодійністю для підтримки України у війні з Росією.
Данило Слесь, ZN.ua