Шевченко розірвав контракт із "Дженоа" через дев'ять місяців після звільнення

Фахівець продовжував перебувати у штаті клубу.

Шевченко розірвав контракт із
Шевченко залишив "Дженоа" у січні
© УАФ

Український тренер Андрій Шевченко офіційно розірвав контракт з італійським "Дженоа".

Про це повідомила прес-служба клубу.

Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2022 року, а вже у січні 2022-го був відправлений у відставку.

При цьому у ЗМІ повідомлялося, що клуб мав виплатити тренерському штабу українця 20 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту. Ймовірно, через це сторони не розривали договір.

Під керівництвом українця команда провела 11 матчів, у яких зазнала сімох поразок за однієї перемоги та трьох нічиїх. Генуезці в результаті вилетіли до Серії Б.

Наразі Андрій Шевченко зробив паузу у кар'єрі тренера та займається благодійністю для підтримки України у війні з Росією.


Данило Слесь, ZN.ua





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