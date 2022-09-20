Шевченко подарував зірці світового футболу українську капітанську пов'язку та попросив взяти її на ЧС-2022

Футболіст зіграє у Катарі.

Шевченко подарував зірці світового футболу українську капітанську пов'язку та попросив взяти її на ЧС-2022
Поляк є одним із найкращих форвардів світу
© Barcelona FC

Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко у Варшаві на Національному стадіоні зустрівся з футболістом "Барселони" та капітаном збірної Польщі Робертом Левандовськи.

Андрій Шевченко подарував Роберту Левандовському синьо-жовту капітанську пов'язку, подякувавши йому та всьому польському народу за підтримку України у війні з Росією.

Також Шевченко попросив Роберта виходити з цією пов'язкою на матчі ЧС-2022 у Катарі, щоб нагадувати світові про Україну, а поляк відповів, що для нього буде честю носитиме прапор України на найбільшому футбольному турнірі.

Нагадаємо, Левандовскі є одним із найкращих нападників світового футболу, який встиг пограти за дортмундську "Борусію" та "Баварію", а зараз виступає за "Барселону".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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