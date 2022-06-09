Сборная Украины победила Ирландию в стартовом матче нового сезона Лиги наций

Украинцы успешно стартовали на турнире.

Сборная Украины победила Ирландию в стартовом матче нового сезона Лиги наций
Украина одержала победу на выезде (фото - fai.ie)

8 июня в Дублине на стадионе "Авива" сборная Украины провела свой первый матч в Лиге наций сезона-2022/23.

Подопечные Александра Петракова одержали победу со счетом 1:0.

В первом тайме украинцы владели преимуществом и даже забили гол, когда эффектный дальний удар нанес Качараба, но арбитр зафиксировал офсайд у Довбика, который отдавал передачу.

Тем не менее, уже на старте второй половины игры Украина сумела огорчить соперника. Цыганков, который вышел на замену, исполнил подачу со штрафного, а мяч никого не зацепил и оказался в сетке ворот сборной Ирландии.

Ближе к концовке ирландцы создали ряд опасных моментов. Главный шанс забить был у Даффи, который пробил головой, а Лунин перевел мяч в перекладину ворот.

Сборная Украины проведет еще два матча в этом месяце. Подопечные Петракова встретятся с Арменией 11 июня и еще раз сыграют с Ирландией 14 июня.


Данил Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Сборная Украины показала очень высокий уровень футбола - МалиновскийСборная Украины показала очень высокий уровень футбола - Малиновский
РоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лукаРоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лука
"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ
Свитолина стала вторым амбассадором United24 после ШевченкоСвитолина стала вторым амбассадором United24 после Шевченко
Победа над Шотландией очень много значит для нашей страны - ПетраковПобеда над Шотландией очень много значит для нашей страны - Петраков
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной УкраиныРоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной Украины
Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата ЕвропыСборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
УЕФА утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов с учетом ЧМ-2022УЕФА утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов с учетом ЧМ-2022
"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ
Как в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось полеКак в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось поле
"Никогда не забуду": футболист сборной Украины Сидорчук рассказал о первых эмоциях команды после поражения от Уэльса"Никогда не забуду": футболист сборной Украины Сидорчук рассказал о первых эмоциях команды после поражения от Уэльса
Украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в МароккоУкраинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в Марокко
Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от УэльсаФутболисты сборной Украины прокомментировали поражение от Уэльса
"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости