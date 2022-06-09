Сборная Украины победила Ирландию в стартовом матче нового сезона Лиги наций

8 июня в Дублине на стадионе "Авива" сборная Украины провела свой первый матч в Лиге наций сезона-2022/23.

Подопечные Александра Петракова одержали победу со счетом 1:0.

В первом тайме украинцы владели преимуществом и даже забили гол, когда эффектный дальний удар нанес Качараба, но арбитр зафиксировал офсайд у Довбика, который отдавал передачу.

Тем не менее, уже на старте второй половины игры Украина сумела огорчить соперника. Цыганков, который вышел на замену, исполнил подачу со штрафного, а мяч никого не зацепил и оказался в сетке ворот сборной Ирландии.

Ближе к концовке ирландцы создали ряд опасных моментов. Главный шанс забить был у Даффи, который пробил головой, а Лунин перевел мяч в перекладину ворот.

Сборная Украины проведет еще два матча в этом месяце. Подопечные Петракова встретятся с Арменией 11 июня и еще раз сыграют с Ирландией 14 июня.