Украинская легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинка заняла первое место в прыжках в длину.

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап Бриллиантовой лиги
Бех-Романчук показала личный рекорд сезона
© НОК Украины

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Бех-Романчук прыгнула на 6,85 метра в пятой попытке, что позволило ей занять первое место. Для спортсменки этот результат стал личным рекордом нынешнего сезона.

Серебро с результатом 6,79 метра добыла немка Малайка Мигамбо, а топ-3 замкнула американка Куанеша Беркс (6,77 м).

Еще одну медаль в Риме завоевала украинка Анна Рыжикова - в беге на 400 метров с барьерами она выиграла бронзу, преодолев дистанцию за 54,50 секунды.


Данил Слесь, ZN.ua





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