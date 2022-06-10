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2022-06-10
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап Бриллиантовой лиги
Украинка заняла первое место в прыжках в длину.
Бех-Романчук показала личный рекорд сезона© НОК Украины
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
Бех-Романчук прыгнула на 6,85 метра в пятой попытке, что позволило ей занять первое место. Для спортсменки этот результат стал личным рекордом нынешнего сезона.
Серебро с результатом 6,79 метра добыла немка Малайка Мигамбо, а топ-3 замкнула американка Куанеша Беркс (6,77 м).
Еще одну медаль в Риме завоевала украинка Анна Рыжикова - в беге на 400 метров с барьерами она выиграла бронзу, преодолев дистанцию за 54,50 секунды.
Данил Слесь, ZN.ua