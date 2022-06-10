Украинская легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Бех-Романчук прыгнула на 6,85 метра в пятой попытке, что позволило ей занять первое место. Для спортсменки этот результат стал личным рекордом нынешнего сезона.

Серебро с результатом 6,79 метра добыла немка Малайка Мигамбо, а топ-3 замкнула американка Куанеша Беркс (6,77 м).

Еще одну медаль в Риме завоевала украинка Анна Рыжикова - в беге на 400 метров с барьерами она выиграла бронзу, преодолев дистанцию за 54,50 секунды.