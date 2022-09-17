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2022-09-17
Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року у Європі
Загалом на звання претендують десять спортсменок.
Магучіх проводить яскравий сезон© ФЛАУ
Українка Ярослава Магучіх потрапила до списку номінантів на звання легкоатлетки року у Європі.
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20-річна спортсменка з Дніпра боротиметься за це звання з іншими зірковими легкоатлетками, серед яких Фемке Болл, Малайка Міхамбо та інші. Голосування триватиме до 30 вересня.
Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту та є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Цього року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.
Магучіх показала найкращий результат сезону у світі – 2,05 метри.
Данило Слесь, ZN.ua