Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року у Європі

Загалом на звання претендують десять спортсменок.

Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року у Європі
Магучіх проводить яскравий сезон
© ФЛАУ

Українка Ярослава Магучіх потрапила до списку номінантів на звання легкоатлетки року у Європі.

Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація.

20-річна спортсменка з Дніпра боротиметься за це звання з іншими зірковими легкоатлетками, серед яких Фемке Болл, Малайка Міхамбо та інші. Голосування триватиме до 30 вересня.

Ярослава Магучіх спеціалізується на стрибках у висоту та є бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Цього року українка стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.

Магучіх показала найкращий результат сезону у світі – 2,05 метри.


Данило Слесь, ZN.ua





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