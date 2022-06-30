Українські легкоатлетки виграли три медалі на етапі Діамантової ліги
Українки посіли призові місця у Стокгольмі.
30 червня українські легкоатлетки виступили на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.
У бігу на 400 метрів з бар'єрами Україну представляли Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.
Рижикова показала час 54,33 секунди, що дозволило їй замкнути топ-3 та здобути бронзу з особистим рекордом сезону. Ткачук (54,72) стала п'ятою.
1. Фемке Болл (Нідерланди) - 52,27 секунди
2. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53.90
3. Ганна Рижикова (Україна) - 54,33...
5. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.72.
У стрибках у висоту виступали Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник.
Магучіх сенсаційно залишилася без медалі - українка зупинилася на позначці 189 сантиметрів та не змогла підкорити висоту 196 см.
Левченко з результатом 193 см здобула срібло, а Геращенко з аналогічним показником залишилася з бронзою через більшу кількість спроб.
1. Елінор Паттерсон (Австралія) - 196 сантиметрів
2. Юлія Левченко (Україна) - 193
3. Ірина Геращенко (Україна) - 193...
5. Ярослава Магучих (Україна) - 189...
7. Катерина Табашник (Україна) - 185.