Українські легкоатлетки виграли три медалі на етапі Діамантової ліги

30 червня українські легкоатлетки виступили на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами Україну представляли Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Рижикова показала час 54,33 секунди, що дозволило їй замкнути топ-3 та здобути бронзу з особистим рекордом сезону. Ткачук (54,72) стала п'ятою.

1. Фемке Болл (Нідерланди) - 52,27 секунди

2. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53.90

3. Ганна Рижикова (Україна) - 54,33...

5. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.72.

У стрибках у висоту виступали Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник.

Магучіх сенсаційно залишилася без медалі - українка зупинилася на позначці 189 сантиметрів та не змогла підкорити висоту 196 см.

Левченко з результатом 193 см здобула срібло, а Геращенко з аналогічним показником залишилася з бронзою через більшу кількість спроб.

1. Елінор Паттерсон (Австралія) - 196 сантиметрів

2. Юлія Левченко (Україна) - 193

3. Ірина Геращенко (Україна) - 193...

5. Ярослава Магучих (Україна) - 189...

7. Катерина Табашник (Україна) - 185.