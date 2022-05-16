Украинские клубы частично возобновят футбольный сезон на юношеском уровне и проведут матчи в Польше

"Рух" хочет добыть путевку в еврокубки.

Украинские клубы частично возобновят футбольный сезон на юношеском уровне и проведут матчи в Польше
"Рух" U-19 поборется за титул
© Спорт.ua

Украинская ассоциация футбола даст возможность юношеской команде львовского "Руха" провести два матча сезона, который был остановлен из-за войны с Россией.

Как сообщил официальный сайт УПЛ, юношеская команда "Руха" сыграет пропущенные матчи против "Ингульца" и "Колоса". Игры должны состояться в Польше.

Такое решение было принято из-за турнирной ситуации в чемпионате Украины U-19. "Рух" идет на четвертой месте и отстает от лидирующего "Динамо" на пять очков.

Львовяне при этом сыграли на три матча меньше и теоретически могут побороться за чемпионство, которое позволит клубу выступить в Юношеской лиге УЕФА.

Большинство клубов лиги поддержали этот вариант, а Исполком УАФ дал свое согласие. Сыграть с "Рухом" готовы "Ингулец" и "Колос", тогда как "Днепр-1" ответил отказом. В случае двух побед "Рух" выйдет на первое место.

Матч 11-го тура "Ингулец" - "Рух" - 17 мая в городе Санок на стадионе KS "Wiki Sanok". Начало - в 13:00.

Матч 19-го тура "Рух" - "Колос" - 20 мая в городе Санок на стадионе KS "Wiki Sanok". Начало - в 13:00.

Львовский клуб возьмет на себя все расходы по организации матчей.


Данил Слесь, ZN.ua

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