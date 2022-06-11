Спортсмены из рф возвращаются на спортивные соревнования, дзюдоист Георгий Зантарая отказался участвовать: "Не буду стоять в стороне"

Спортсмены из рф возвращаются на спортивные соревнования, дзюдоист Георгий Зантарая отказался участвовать:

34-летний спортсмен родился в Абхазии и как никто знаком со зверствами россиян, поэтому и отношение у него к ним соответствующее.

После полномасштабного военного вторжения россии в Украины 24 февраля цивилизованное мировое сообщество всячески ограждается от граждан этой страны.

Это касается и спорта. Ведь многие роSSийские спортсмены в разных видах спорта уже не имеют возможности выступать на международных состояниях. Так думали все, но это оказалось не совсем правдой. Глаза украинцам и всему миру расскрыл Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, который сейчас не только защищает цвета Украины на спортивной арене, но и является депутатом Киевского горсовета.

34-летний спортсмен родился в Абхазии и как никто знаком со зверствами россиян, поэтому и отношение у него к ним соответствующее.

Георгий Зантарая
Георгий Зантарая, фото: https://www.facebook.com/zantaraia.kiev.ua

На своей странице в Facebook дзюдоист сообщил, что ему стало известно о регистрации спортсменов из россии для участия в трурнире в Улан-Баторе под флагом Федерации.

"Только что увидел на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо, спортсмены из россии зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом Федерации)",- сообщает Зантарая.

Георгий убежден, что спорт не может быть вне политики, особенно если речь идет о войне. Именно поэтому он решился на то, чтоб сделать важное заявление.

"Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир - в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами. Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители россии будут к нему допущены даже под флагом Федерации. Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала россия!",- заключил дзюдоист.

 


Дарина Силина, politeka.net





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