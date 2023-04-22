"Буду страшенно розчарований": титулований чеський спортсмен виступив проти допуску росіян на Олімпіаду-2024

Вавржинець Граділек не бачить сенсу повертати росіян у нинішній ситуації.

Чотириразовий чемпіон світу з гребного слалому Вавржинець Граділек виступив проти допуску росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі, інформує ZN.ua.
Граділек нагадав, що режим у Росії використовує спорт у своїх інтересах
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"Я буду страшенно розчарований, якщо російські спортсмени якимось чином потраплять на Олімпіаду, тому що спорт – це інструмент пропаганди Росії та інших авторитарних режимів.

Вкрай складно погодитися з тим, що представники такої держави мають брати участь у спортивних заходах навіть під нейтральним прапором.

Олімпійська хартія виступає проти дискримінації, але водночас у преамбулі згадує такі терміни, як гідність, людяність та мир. Росія точно не представляє ці цінності, навіть якщо прикривається спортом", – цитує Граділека Tribuna.com із посиланням на iDNES.

Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі. Крім того, МОК поки що не визначився щодо участі представників двох країн на літніх Іграх у Парижі.


Данило Слесь, ZN.ua





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