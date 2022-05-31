В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время войны

Однако с некоторыми ограничениями.

В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время войны
Спортивные соревнования в Украине пока на паузе
© ФК Шахтер

Министерство молодежи и спорта разрешило организацию спортивных мероприятий в некоторых регионах Украины, сообщил народный депутат Украины Жан Беленюк.

В отдельных местностях Украины разрешено проведение спортивных турниров без присутствия зрителей с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении. О каких именно отдельных местах идет речь, пока не сообщается.

Также разрешается проводить учебно-тренировочные сборы национальных команд Украины среди спортсменов разных возрастов.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города, все украинские спортивные соревнования были завершены досрочно.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Свитолина потеряет статус первой ракетки УкраиныСвитолина потеряет статус первой ракетки Украины
УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирахУЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах
Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022
"Рома" - "Фейеноорд": где и когда смотреть финальный матч Лиги конференций"Рома" - "Фейеноорд": где и когда смотреть финальный матч Лиги конференций
Вратарь "Реала" стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионовВратарь "Реала" стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Еще один украинец выиграл Лигу чемпионовЕще один украинец выиграл Лигу чемпионов
У главного тренера "Милана" украли медаль во время празднования чемпионстваУ главного тренера "Милана" украли медаль во время празднования чемпионства
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Украинский гимнаст снялся с турнира из-за допущенного к соревнованиям россиянинаУкраинский гимнаст снялся с турнира из-за допущенного к соревнованиям россиянина
Не могу оставить "Динамо" во время войны – ЛуческуНе могу оставить "Динамо" во время войны – Луческу
"Динамо" вслед за "Шахтером" планирует проводить матчи Лиги чемпионов в Польше"Динамо" вслед за "Шахтером" планирует проводить матчи Лиги чемпионов в Польше
Организаторы Ролан Гаррос запретили участникам из РФ и Беларуси публично поддерживать войну в УкраинеОрганизаторы Ролан Гаррос запретили участникам из РФ и Беларуси публично поддерживать войну в Украине
Украинец Гоза с рекордом выиграл юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике
Украинец Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за "Эвертон"Украинец Миколенко эффектным ударом забил дебютный гол за "Эвертон"
Украинец Малиновский отличился результативным пасом в матче чемпионата ИталииУкраинец Малиновский отличился результативным пасом в матче чемпионата Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости