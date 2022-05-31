В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время войны
Однако с некоторыми ограничениями.
Министерство молодежи и спорта разрешило организацию спортивных мероприятий в некоторых регионах Украины, сообщил народный депутат Украины
В отдельных местностях Украины разрешено проведение спортивных турниров без присутствия зрителей с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении. О каких именно отдельных местах идет речь, пока не сообщается.
Также разрешается проводить учебно-тренировочные сборы национальных команд Украины среди спортсменов разных возрастов.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города, все украинские спортивные соревнования были завершены досрочно.