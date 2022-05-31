В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время войны

Министерство молодежи и спорта разрешило организацию спортивных мероприятий в некоторых регионах Украины, сообщил народный депутат Украины Жан Беленюк .

В отдельных местностях Украины разрешено проведение спортивных турниров без присутствия зрителей с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении. О каких именно отдельных местах идет речь, пока не сообщается.

Также разрешается проводить учебно-тренировочные сборы национальных команд Украины среди спортсменов разных возрастов.