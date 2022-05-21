Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу

Товарищеский матч между национальными сборными Украины и ДР Конго был отменен, сообщает генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Бельге Ситатуала.

Причиной является решение мэра Брюсселя, отказавшегося организовывать игру из соображений безопасности. Правительство обеспокоено, что из-за наличия многочисленных конголезских и украинских общин в городе потребуется присутствие большого количества полиции, что считается трудным в выполнении.

Организаторы встречи планировали перенести ее в Словению, где украинская команда проводит сборы, однако эта идея не устроила делегацию ДР Конго из-за логистических и финансовых вопросах соглашения. Поединок должен был состояться 27 мая.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.

Украинцы уже провели три спарринга, в которых обыграли менхенгладбахскую "Боруссию" и "Эмполи", а также сыграли вничью с хорватской "Риекой".