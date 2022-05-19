Не могу оставить "Динамо" во время войны – Луческу

Румын продолжит возглавлять киевский клуб.

Не могу оставить
Луческу возглавил "Динамо" два года назад
© ФК Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос о своем будущем в команде.

"У меня контракт до 2024 года. Не могу оставить команду во время войны и в таком хаосе. У меня действительно есть серьезные предложения, даже получал предложение от "Фенербахче". Но все это сейчас уже неактуально. Я не могу уйти в такой ситуации. Ни за что на свете.

В таком случае я был бы трусом. Я прошел через все это в футболе, войну тоже. Однако еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но не могу выступать в чемпионате страны. Мне нужны серьезные игры еженедельно", - приводит слова Луческу румынские СМИ.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.

"Динамо" получило специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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