"Шахтар" вирвав перемогу у аутсайдера УПЛ

Донеччани забили на останніх секундах зустрічі.

Сьогодні, 12 квітня, у Львові на стадіоні "Арена Львів" відбувся перенесений матч 6-го туру української Прем'єр-ліги між "Львовом" та "Шахтарем", інформує ZN.ua .

"Шахтар" переміг у Львові © ФК Шахтер

Перша команда чемпіонату лише на останніх секундах змогла обіграти останню. "Гірники" спокійно провели перший тайм, у якому епізодами активніше виглядали футболісти "Львова".

Другий тайм також проходив у спокійному темпі, і гру відкрив автогол захисника "Шахтаря" Гочолейшвілі. Після цього донеччани пішли вперед великими силами і майже відразу відігралися зусиллями Судакова.

До фінального свистка "Шахтар" влаштував штурм воріт "Львова", не зумівши реалізувати кілька відмінних моментів, але все ж таки дотиснувши аутсайдера в компенсований час - Келсі, який вийшов на заміну, найшвидше опинився у штрафному майданчику і відправив м'яч у сітку - 2:1.

"Львів" – "Шахтар" - 1:2

Голи: Гочолейшвілі, 56 (автогол) – Судаков, 61, Келсі, 90+5

"Львів": Юрчук, Кузик, Дітятьєв, Габріель, Грисььо, Алібеков (Никитюк, 84), Свржняк (Мишенко, 67), Бєляєв, Мільченко, Богунов, Бугай (Сасовський, 78).

"Шахтар": Трубін, Топалов, Ракіцький, Матвієнко, Гочолеїшвілі, Степаненко, Криськів (Очеретько, 27, Келсі, 71), Тотовицький (Борячук, 83), Бондаренко, Судаков, Траоре (Сікан, 82).

Попередження: Степаненко, Матвієнко.

Таким чином, "Шахтар" залишився лідером УПЛ, випереджаючи "Дніпро-1" на чотири очки, проте зігравши на одну гру більше.

Зазначимо, що наступного туру цими вихідними "Шахтар" та ФК "Львів" знову зустрінуться у Львові.