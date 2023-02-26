"Динамо" упустило перемогу над чемпіоном Латвії у заключному матчі на зборі у Туреччині

Команди обмінялися голами.

"Динамо" повернеться до України
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" провело заключний контрольний поєдинок на тренувальній зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з чемпіоном Латвії "Валмієрою", а матч завершився внічию з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов без забитих голів. Після перерви на 54-й хвилині Віталій Буяльський замкнув передачу з флангу в дотик і вивів динамівців уперед. Проте за три хвилини Геє відправив м'яч у ворота українців і відновив рівновагу.

"Динамо" – "Валмієра" (Латвія) – 1:1

Голи: Буяльський, 54 – Гує, 57

"Динамо": (стартовий склад): Моргун, Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Ванат

Повне відео матчу

Для "Динамо" це був останній контрольний поєдинок на зборі в Туреччині. Тепер команда повернеться до України, а вже 4 березня зустрінеться з "Інгульцем" у рамках 16-го туру УПЛ.


Данило Слесь, ZN.ua





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