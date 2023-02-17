Йовічевіч прокоментував перемогу "Шахтаря" над "Ренном" у Лізі Європи

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч підбив підсумки матчу з "Ренном" у Лізі Європи.

"Я задоволений результатом. Це був наш перший офіційний матч за три місяці - ніколи не легко повертатися в гру після такої паузи. Без стресу, без адреналіну... товариські матчі - це не те саме. Тому так, хочу привітати мою команду за зусилля.

Перший тайм був дуже гарний. Ми мали достатньо енергії, ми могли демонструвати наші вміння. Але ми знали, що просядемо в другій половині, і що "Ренн" піде вперед. Це сталося, але нам удалося їх утримати. Також у нас було кілька добрих шансів після перерви", – наводить слова Йовічевіча Tribuna.com .

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Ренн" завершився з рахунком 2:1 на користь донеччан.

Голами у складі "гірників" відзначилися Криськів та Бондаренко. Зустріч команд у відповідь відбудеться 23 лютого у Франції.