Світоліна здобула першу перемогу після повернення на корт

Українка перемогла у матчі у Швейцарії.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№1344 WTA) успішно стартувала на турнірі ITF W60 у швейцарському Кьяссо, інформує ZN.ua.

Світоліна здобула першу перемогу після повернення на корт
Світоліна обіграла румунку
© btu.org.ua

У першому раунді українка у двох партіях переграла Олену-Габріелу Русі з Румунії (№160 WTA) з рахунком 6:4, 6:2.

Зазначимо, що це був її другий матч після тривалої паузи. У першому поєдинку після повернення вона у США програла казахстанській тенісистці Юлії Путінцевій.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 16 індивідуальних нагород.

Вона зробила паузу у кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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