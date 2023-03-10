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2023-03-10
"Шахтар" не втримав перемогу над "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Команди обмінялися голами у другому таймі.
"Шахтар" та "Феєнорд" не визначили переможця© ФК Шахтер
У четвер, 9 березня, у Варшаві в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" приймав нідерландський "Феєнорд".
"Шахтар" – "Феєнорд" – 1:1
Голи: Ракицький, 79 – Бульяуде, 89
"Шахтар": Трубін, Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов, Степаненко, Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62), Траоре (Келсі, 61)
"Фейєноорд": Велленройтер, Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Хартман, Віффер, Кекчю, Шиманський (Пайшан, 74), Джаханбахш (Бульяуде, 87), Данило, Ідріссі (Ділросун, 74)
Попередження: Віффер
Поєдинок-відповідь команди проведуть у Нідерландах 16 березня.
Данило Слесь, ZN.ua