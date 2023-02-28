"Шахтар" здобув розгромну перемогу у перенесеному матчі УПЛ

Донеччани здобули легкі три очки.

Сікан відзначився дублем
© ФК Шахтер

У вівторок, 28 лютого, у Львові на стадіоні "Арена Львів" "Шахтар" зіграв проти "Минаю" у перенесеному матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився переконливою перемогою донеччан із рахунком 4:1. Голами у складі "Шахтаря" відзначилися Степаненко, Судаков (з пенальті) та Сікан (дубль), а за "Мінай" дальнім ударом та помилкою Трубіна скористався Воробчак.

"Мінай" – "Шахтар" – 1:4

Голи: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40 (з пенальті).

"Мінай": Бандура, Рогозинський (Мельник, 46), Немчанінов, Горін, Гончар, Вітенчук, Гечев, Байдал (Шишка, 46), Твердохліб (Паламар, 74), Воробчак (Голуб, 85), Вишневський (Колесник, 79)

"Шахтар": Трубін, Матвієнко, Ракицький (Топалов 61), Бондар, Конопля, Джурасек, Степаненко (Назарина, 67), Бондаренко, Судаков (Петряк, 79), Сікан (Келсі, 62), Зубков (Гочолейшвілі, 61)

Таким чином "Шахтар" скоротив відставання від лідера УПЛ "Дніпро-1" до двох очок. "Минай" знаходиться на 13-му рядку.

У наступному турі 5 березня "гірники" зіграють проти харківської команди "Металіст 1925".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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