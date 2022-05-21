Украинский гимнаст снялся с турнира из-за допущенного к соревнованиям россиянина

Украинский гимнаст Илья Ковтун снялся с "Финала шести" Серии А из-за допущенного к соревнованиям россиянина Артура Далалояна.

"Все сейчас поддерживают Украину и солидарны с ней. Мы приняли решение не участвовать в этих соревнованиях. Илья не получится соперничать на одном помосте с представителем от РоSSии", – сказала наставница украинца Ирина Надюк.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.

Международная федерация гимнастики отстранила соревнования роSSийских и белорусских гимнастов, однако это решение не касается других турниров, организуемых не под эгидой FIG (здесь все по усмотрению организаторов соревнований).