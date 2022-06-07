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2022-06-07
Украинский боксер Чухаджян проведет защиту титула в Германии
Украинец встретится с боксером из Австралии.
Чухаджян выйдет на ринг в июле© Isport
Украинский боксер Карен Чухаджян проведет защиту чемпионского пояса IBF Inter-Continental в полусреднем весе.
Как сообщает
Чухаджян свой прошлый бой провел в январе, когда нокаутировал Райана Мартина и завоевал титул IBF Inter-Continental. Пояс украинца будет стоять на кону предстоящего боя с Минто.
Всего на счету Карена Чухаджяна 20 побед (10 - нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.
Данил Слесь, ZN.ua