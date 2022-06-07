Украинский боксер Чухаджян проведет защиту титула в Германии

Украинец встретится с боксером из Австралии.

Украинский боксер Чухаджян проведет защиту титула в Германии
Чухаджян выйдет на ринг в июле
© Isport

Украинский боксер Карен Чухаджян проведет защиту чемпионского пояса IBF Inter-Continental в полусреднем весе.

Как сообщает Luckypunch.net, украинец выйдет на ринг против австралийца Блейка Минто (14-2-2, 3 КО), который владеет поясом IBF Asia Oceania. Поединок состоится 2 июля в немецком городе Эрдинг.

Чухаджян свой прошлый бой провел в январе, когда нокаутировал Райана Мартина и завоевал титул IBF Inter-Continental. Пояс украинца будет стоять на кону предстоящего боя с Минто.

Всего на счету Карена Чухаджяна 20 побед (10 - нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.


Данил Слесь, ZN.ua





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