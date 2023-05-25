У боях за Бахмут загинув український боксер

Ще один спортсмен загинув на війні проти окупантів.

Майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув під Бахмутом, повідомляє прес-служба Федерації боксу України, інформує ZN.ua.

У боях за Бахмут загинув український боксер
Онищенко представляв федерацію боксу Сумської області
© ФБУ

Спортсмен вирушив захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Навесні 2023 року він стримував атаки окупантів у Бахмуті, а потім і на позиціях поряд з містом, в одному з боїв 15 травня отримавши смертельне поранення.

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття сім'ї Олександра, Вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави", - говориться у повідомленні ФБУ.

30-річний Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова" та членом збірної України з боксу.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Бахмут зараз є однією з найгарячіших точок на фронті, а українські герої продовжують боротися за місто.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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