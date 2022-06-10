Украинский талант "Шахтера" отказал итальянским грандам ради трансфера в немецкий клуб - СМИ

Михаил Мудрик хочет продолжить карьеру в "Байере".

Украинский талант
Мудрик близок к переезду в Германию
© ФК Шахтер

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик отклонил предложения итальянских "Милана" и "Ювентуса", сообщает SempreMilan.

По информации источника, 21-летний футболист не хочет выступать в чемпионате Италии, поэтому не стал рассматривать эти варианты.

Мудрик планирует перейти в немецкий "Байер", где сможет получать регулярную игровую практику.

Михаил Мудрик в прошлом сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины был досрочно завершен после начала военного вторжения РоSSии.


Данил Слесь, ZN.ua





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